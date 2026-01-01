Art.-Nr. 72358 | Recherche-Dienstleistung

  Bonitätsauskünfte deutschlandweit von Creditreform
Neben der aktuellen Finanzsituation und dem Bonitätsindex sind auch Firmen-Stammdaten, Beteiligungsverhältnisse, Gesellschafter, Vertretungsberechtigte und Geschäftszahlen wie Bilanzen (häufig GuV) mit Kennzahlen usw. wichtig.
Zusätzlich zu harten Faktoren aus öffentlich zugänglichen Registern werden monatlich ca. 3 Millionen Zahlungserfahrungen zu 1,8 Millionen Unternehmen generiert. Zur Verfügung stehen ca. 2,5 Millionen Bilanzen zu 920.000 Unternehmen.

Das Angebot an Wirtschaftsauskünften von Creditreform variiert zwischen der umfassenden Premiumauskunft bis hin zu spezialisierten Kurzprodukten.

