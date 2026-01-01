Bonitätsauskünfte von Creditreform - Auftrag über Recherchedienst
- Bonitätsauskünfte deutschlandweit von Creditreform
Beschreibung
Bonitätsauskünfte von Creditreform
Neben der aktuellen Finanzsituation und dem Bonitätsindex sind auch Firmen-Stammdaten, Beteiligungsverhältnisse, Gesellschafter, Vertretungsberechtigte und Geschäftszahlen wie Bilanzen (häufig GuV) mit Kennzahlen usw. wichtig.
Zusätzlich zu harten Faktoren aus öffentlich zugänglichen Registern werden monatlich ca. 3 Millionen Zahlungserfahrungen zu 1,8 Millionen Unternehmen generiert. Zur Verfügung stehen ca. 2,5 Millionen Bilanzen zu 920.000 Unternehmen.
Das Angebot an Wirtschaftsauskünften von Creditreform variiert zwischen der umfassenden Premiumauskunft bis hin zu spezialisierten Kurzprodukten.
Inhalt
Inhaltsbeschreibung der Bonitätsauskünfte von Creditreform
- Premiumauskunft
Produktbeschreibung Premiumauskunft
- Wirtschaftsauskunft
Produktbeschreibung Wirtschaftsauskunft
- Vollstreckungsauskunft
Produktbeschreibung Vollstreckungsinfo