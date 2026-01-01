Bonitätsauskünfte von Creditreform

Neben der aktuellen Finanzsituation und dem Bonitätsindex sind auch Firmen-Stammdaten, Beteiligungsverhältnisse, Gesellschafter, Vertretungsberechtigte und Geschäftszahlen wie Bilanzen (häufig GuV) mit Kennzahlen usw. wichtig.

Zusätzlich zu harten Faktoren aus öffentlich zugänglichen Registern werden monatlich ca. 3 Millionen Zahlungserfahrungen zu 1,8 Millionen Unternehmen generiert. Zur Verfügung stehen ca. 2,5 Millionen Bilanzen zu 920.000 Unternehmen.