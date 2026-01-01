Art.-Nr. 72147 | Software

Branchenpaket McDonald's

  • Erstellung der Finanzbuchführung exakt nach den Vorgaben von McDonald’s – speziell für Franchise-Nehmer entwickelt
  • Maßgeschneiderte Profit and Loss-BWA für eine optimale Beratung von Mandanten in der Franchise-Branche
  • Komfortable Übermittlung des Reportings an McDonald's als geforderte XML-Datei
  •  Abschlussdaten lassen sich direkt und sicher an McDonald’s übermitteln

Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080243.

Jährlich
19,50 €
Preis- und Lieferinformationen

Inhalte

Beschreibung

Das Branchenpaket McDonald’s ist speziell auf die Anforderungen der Franchise-Branche zugeschnitten. Es bietet Ihnen einen branchenspezifischen Kontenrahmen, der exakt den Vorgaben von McDonald’s entspricht und Sie bei der effizienten und transparenten Abwicklung Ihres Rechnungswesens unterstützt.

Leistungen
  • Branchenspezifischer Kontenrahmen für McDonald‘s auf Basis SKR 03 / SKR 04
  • 6-stellige Sachkontennummern für maximale Übersichtlichkeit
  • Betriebswirtschaftliche Auswertung (Profit and Loss)
  • Reporting an McDonald‘s im XML-Format
  • Jahresabschlussauswertungen
  • Direkte Übermittlung der Abschlussdaten an McDonald’s

Preise

Art.-Nr. 72147 | Software

Branchenpaket McDonald's

Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung der Programme DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen voraus. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080243.

Jährlich
19,50 €