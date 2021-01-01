Art.-Nr. 31407 | DATEV-Publikation

Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2021

In dieser Ausgabe steht die Abschlussprüfung in Zeiten der Corona-Krise im Fokus.

  • Im Fokus: Prüfungssaison 2021

  • Fachbeitrag: Auswirkungen der Corona-Krise auf den Prüfungsprozess

  • Hätten Sie daran gedacht? Wie COVID-19 die Abschlussprüfung beeinflusst…

  • Wie die digitale Datenanalyse Sie bei der Prüfung der Debitoren-Buchführung unterstützen kann

  • Informationen und Neuheiten

