Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2021
In dieser Ausgabe steht die Abschlussprüfung in Zeiten der Corona-Krise im Fokus.
Inhalt
In dieser Ausgabe steht die Abschlussprüfung in Zeiten der Corona-Krise im Fokus.
Im Fokus: Prüfungssaison 2021
Fachbeitrag: Auswirkungen der Corona-Krise auf den Prüfungsprozess
Hätten Sie daran gedacht? Wie COVID-19 die Abschlussprüfung beeinflusst…
Wie die digitale Datenanalyse Sie bei der Prüfung der Debitoren-Buchführung unterstützen kann
Informationen und Neuheiten
