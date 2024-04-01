DATEV aktuell 01/2024

Logisch und strukturiert – Digitale Abläufe in Ihrer Kanzlei

Wie sehen ideale Arbeitsroutinen in der Kanzlei aus? Abläufe, mit denen Sie schnell zum Ziel kommen, unnötige Schleifen vermeiden – und die so strukturiert sind, dass der Fokus auf der eigentlichen Aufgabe liegt? Gut aufeinander abgestimmte, digitale Prozesse ermöglichen genau das.

Lesen Sie in dieser Ausgabe von DATEV aktuell, wie der digitale Dokumentenkorb in DATEV DMS als Zentrale des täglichen Posteingangs Ihrer Mitarbeitenden unterstützt. Sie lernen außerdem den Digitalen Finanzbericht kennen: Senden Sie die Jahresabschlüsse und Einnahmenüberschussrechnungen an die Bank, dann erhalten Sie im Gegenzug aktuelle Informationen zu Krediten wie Zins- und Tilgungspläne. Ebenfalls um die strukturierte Übermittlung von Informationen geht es bei der neuen Cloud-Anwendung DATEV EÜR Steuern.

Gut funktionierende Prozesse sind wichtig, aber nur ein Aspekt, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen. In unserem Entwicklungspfad erfahren Sie in vier Schritten, was eine Kanzlei als Arbeitgeber attraktiv macht.