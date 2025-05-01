DATEV aktuell 01/2025

Mit innovativen Lösungen schnell und sicher ans Ziel

Abläufe effizienter machen, Zusammenarbeit optimieren – die Digitalisierung bietet Kanzleien vielfältige Möglichkeiten. So verändern Cloud-Lösungen und digitale Kommunikationsmittel die Art und Weise, wie Kanzleien ihre Dienstleistungen erbringen und mit ihrem Umfeld interagieren. In dieser Ausgabe von DATEV aktuell präsentieren wir Ihnen neue digitale Lösungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern können.

In dieser Ausgabe lernen Sie den DATEV Frühwarnservice kennen, mit dem Sie betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten schnell erkennen können. Außerdem stellen wir Ihnen die Lösung DATEV Kassenmeldung vor, mit der sie Kassensysteme anmelden. Bei der Kommunikation mit dem Finanzamt unterstützt Sie zukünftig die neue Funktion Referenzierung auf Belege, abgekürzt RABE. Sie erfahren auch, wie Sie in DATEV EÜR Steuern die Anlagen EÜR, AVEÜR, SE und AVSE mit einem Klick bestücken. Im abschließenden Beitrag geht es um neue Funktionen in DATEV Vermietung und Verpachtung.