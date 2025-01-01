Art.-Nr. 31071 | DATEV-Fanshop
DATEV-Elisenlebkuchen vegan Witte
- Veganer und glutenfreier Lebkuchengenuss
- Unentbehrlich für ein gelungenes Fest
Veganer und glutenfreier Lebkuchengenuss
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
13,49 €
Kurzinfo
Hersteller Witte Spezialitäten GmbH, Nürnberg
Inhalt 5 Lebkuchen
Gewicht 400 g
Details
Beschreibung
Diese Elisenlebkuchen sind glutenfrei und vegan. Hier wird komplett auf Mehl verzichtet und auch eine Oblate ohne Weizenmehl verwendet. Mit einem Haselnussanteil von 38 % sind die dreifachsortierten (schokoliert, glasiert, mit Nüssen) Lebkuchen besonders saftig im Geschmack. Die Lebkuchen sind in einem Polybeutel verpackt, der sie hygienisch frisch hält. Die hochwertige Geschenkverpackung aus umweltfreundlichem Karton ist im DATEV-Design bedruckt.
(Da im Betrieb des Herstellers Witte Spezialitäten Weizenmehl, Milch und Ei verarbeitet wird, können Spuren hiervon in den Produkten enthalten sein, obwohl diese nicht als Zutaten in den Produkten verarbeitet werden.)
Preise
Einmalig
