Diese Elisenlebkuchen sind glutenfrei und vegan. Hier wird komplett auf Mehl verzichtet und auch eine Oblate ohne Weizenmehl verwendet. Mit einem Haselnussanteil von 38 % sind die dreifachsortierten (schokoliert, glasiert, mit Nüssen) Lebkuchen besonders saftig im Geschmack. Die Lebkuchen sind in einem Polybeutel verpackt, der sie hygienisch frisch hält. Die hochwertige Geschenkverpackung aus umweltfreundlichem Karton ist im DATEV-Design bedruckt.

(Da im Betrieb des Herstellers Witte Spezialitäten Weizenmehl, Milch und Ei verarbeitet wird, können Spuren hiervon in den Produkten enthalten sein, obwohl diese nicht als Zutaten in den Produkten verarbeitet werden.)