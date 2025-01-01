Art.-Nr. 31071 |
DATEV-Fanshop
Art.-Nr. 31234 |
DATEV-Fanshop

DATEV-Elisenlebkuchen Witte

  • Unentbehrlich für ein gelungenes Fest
Einmalig
11,69 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Set bestehend aus einer grün-türkisen Box mit Strickmuster-Design mit DATEV-Logo und einem Beutel mit Nürnberger Elisen-Lebkuchen

Kurzinfo

Hersteller Witte Spezialitäten GmbH, Nürnberg
Inhalt 5 Lebkuchen
Gewicht 400 g

Details

Beschreibung

Diese Nürnberger Elisenlebkuchen sind besonders saftig im Geschmack - mit nur 6 % Mehl im Lebkuchenteig und durch einen hohen Haselnussanteil von 32 %. Die Lebkuchen sind dreifach sortiert (schokoliert, glasiert, mit Nüssen) und in einem Polybeutel verpackt, der sie hygienisch frisch hält. Die hochwertige Geschenkverpackung aus umweltfreundlichem Karton ist im DATEV-Design bedruckt.

Preise

Art.-Nr. 31234 | DATEV-Fanshop

DATEV-Elisenlebkuchen Witte

Einmalig
11,69 €
Jetzt bestellen