DATEV-Elisenlebkuchen Witte

Diese Nürnberger Elisenlebkuchen sind besonders saftig im Geschmack - mit nur 6 % Mehl im Lebkuchenteig und durch einen hohen Haselnussanteil von 32 %. Die Lebkuchen sind dreifach sortiert (schokoliert, glasiert, mit Nüssen) und in einem Polybeutel verpackt, der sie hygienisch frisch hält. Die hochwertige Geschenkverpackung aus umweltfreundlichem Karton ist im DATEV-Design bedruckt.