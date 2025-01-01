DATEV-Handdesinfektionsgel

Das alkoholische Hände-Desinfektionsgel mit einem breiten Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren ist zur hygienischen Händedesinfektion gemäß DIN EN 1500 geeignet (bei einer Anwendung von nur 30 Sekunden). Auch gegen Corona-Viren ist das Handdesinfektionsgel innerhalb von 30 Sekunden schnell wirksam und auch bei häufigerer Anwendung hautschonend. Dank der leichten Gel-Konsistenz ist das Dosieren einfach: Bei Hautkontakt wird das Gel sofort flüssig und lässt sich gut verteilen. Das Handdesinfektionsgel ist dermatologisch „sehr gut hautverträglich“ getestet und wurde in Deutschlang hergestellt. Die Flasche besteht aus 100 % PET-Recycling. Das Etikett ist im DATEV-Design bedruckt.