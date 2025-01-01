DATEV Info online: Berater für Berater - Beratung von Kollegen für Kollegen
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Bei den „DATEV Berater für Berater“ handelt es sich um DATEV-Mitglieder, die ein Beratungsunternehmen aus ihrer Kanzlei herausgegründet haben und Kanzleien bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle unterstützen möchten.
Sie verfügen allesamt selbst über einen hohen Digitalisierungsgrad und kennen das DATEV-Produktportfolio genau. Als Partner der DATEV begleiten sie ihre Berufskollegen von der Bestandsaufnahme und Konzeption bis zur Umsetzung von Maßnahmen, wobei die Zusammenarbeit immer partnerschaftlich, wertschätzend und auf den gemeinsamen Erfolg ausgerichtet ist. Sie helfen somit der gesamten Branche zukunftsfähig zu bleiben und erfolgreich in der digitalen Transformation zu agieren.
3 bzw. 4 der insgesamt 7 bundesweit tätigen „Berater für Berater“ werden sich in diesem Termin vorstellen, ihr Beratungsangebot vorstellen und von einigen Erfolgsstories berichten.
Themen
-
persönliche Vorstellung der 3 bzw. 4 Berater für Berater
-
Darstellung Ihres Beratungsportfolios
-
Darstellung eines exemplarischen Beratungsprojekts
-
Darstellung von Erfolgsstories
-
Zeit für offene Fragen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Interessierte Steuerberatende und Wirtschaftsprüfende, die sich intensiv mit der Weiterentwicklung ihrer Kanzleien beschäftigen und die dabei auf die Expertise eines Berufskollegen zurückgreifen möchten, unabhängig und losgelöst von DATEV-Dienstleistungen.
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.