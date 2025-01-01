Bei den „DATEV Berater für Berater“ handelt es sich um DATEV-Mitglieder, die ein Beratungsunternehmen aus ihrer Kanzlei herausgegründet haben und Kanzleien bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle unterstützen möchten.

Sie verfügen allesamt selbst über einen hohen Digitalisierungsgrad und kennen das DATEV-Produktportfolio genau. Als Partner der DATEV begleiten sie ihre Berufskollegen von der Bestandsaufnahme und Konzeption bis zur Umsetzung von Maßnahmen, wobei die Zusammenarbeit immer partnerschaftlich, wertschätzend und auf den gemeinsamen Erfolg ausgerichtet ist. Sie helfen somit der gesamten Branche zukunftsfähig zu bleiben und erfolgreich in der digitalen Transformation zu agieren.

3 bzw. 4 der insgesamt 7 bundesweit tätigen „Berater für Berater“ werden sich in diesem Termin vorstellen, ihr Beratungsangebot vorstellen und von einigen Erfolgsstories berichten.