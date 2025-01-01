DATEV Info online: Branchenpaket Apotheken
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Apotheken deckt die Besonderheiten der Branche im Rechnungswesen ab.
Buchen mit einem speziell angepassten Branchenkontenrahmen, der die Belange von Apotheken abdeckt. So erstellen Sie ganz einfach eine branchengerechte und transparente Buchführung. Die Auswertungen stellen sicher, dass Sie die wirtschaftliche Situation der Apotheke im Blick haben.
Erfahren Sie mehr über das Branchenpaket Apotheken und welchen Mehrwert es im Consulting bietet. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Prozesse und Herausforderungen in der Apothekenbuchführung und welche Auswertungsmöglichkeiten Sie mit dem Branchenpaket haben.
Themen
- Prozesse in der Apotheke
- Buchungsdatenservice
- DATEV Branchenkontenrahmen für Apotheken
- Übertragung Zahlungsinformation ins Vorsystem
- Branchen BWA vs. Standard BWA
- Branchenlösung: Kostenrechnung für Apotheken
- Weiterführende Informationen & Unterstützungsangebote
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis: Steuerberatende mit Apothekenbuchhaltungen die mit DATEV Branchen Auswertungen arbeiten möchten, sowie Apothekeninhaber/innen mit Apotheken im Filialverbund.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
