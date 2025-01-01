DATEV Info online: DATEV E-Steuern: der Workflow zur Optimierung Ihrer Kanzleiprozesse
Inhalte
Beschreibung
DATEV E-Steuern unterstützt Sie bei der kompletten elektronischen Erstellung einer Steuererklärung. Informieren Sie sich, wie Sie mit den effizienten und gewohnt sicheren Lösungen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten optimieren.
Mit DATEV Meine Steuern können Sie die Belege für die Steuererklärung von Ihren Mandantinnen und Mandanten unterjährig und digital empfangen. Damit ergänzen Sie den bestehenden Erstellungsprozess sinnvoll und gewährleisten einen durchgängig digitalen Prozess bei der Erstellung der Steuererklärung in Ihrer Kanzlei.
Erfahren Sie mehr über elektronische Möglichkeiten zur Kommunikation mit der Finanzverwaltung – von der Übermittlung der Steuererklärung über Einsprüche und elektronische Anpassungsanträge der Vorauszahlung bis zu den Neuerungen Elektronische Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheides (DIVA), Nachreichung digitaler Anlagen (NACHDIGAL) und Sonstige Nachricht ans Finanzamt.
Themen
-
digitale Abwicklung einer Steuererklärung mit DATEV E-Steuern
-
effiziente Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten rund um die Steuererklärung
-
elektronische Möglichkeiten zur Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die den Prozess zur Abwicklung einer Steuererklärung digitalisieren wollen.
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.