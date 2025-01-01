DATEV Info online: DATEV E-Steuern: der Workflow zur Optimierung Ihrer Kanzleiprozesse

DATEV E-Steuern unterstützt Sie bei der kompletten elektronischen Erstellung einer Steuererklärung. Informieren Sie sich, wie Sie mit den effizienten und gewohnt sicheren Lösungen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten optimieren.

Mit DATEV Meine Steuern können Sie die Belege für die Steuererklärung von Ihren Mandantinnen und Mandanten unterjährig und digital empfangen. Damit ergänzen Sie den bestehenden Erstellungsprozess sinnvoll und gewährleisten einen durchgängig digitalen Prozess bei der Erstellung der Steuererklärung in Ihrer Kanzlei.

Erfahren Sie mehr über elektronische Möglichkeiten zur Kommunikation mit der Finanzverwaltung – von der Übermittlung der Steuererklärung über Einsprüche und elektronische Anpassungsanträge der Vorauszahlung bis zu den Neuerungen Elektronische Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheides (DIVA), Nachreichung digitaler Anlagen (NACHDIGAL) und Sonstige Nachricht ans Finanzamt.