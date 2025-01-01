DATEV EÜR Steuern unterstützt Sie beim Erstellen und bei der elektronischen Datenübermittlung:

- der Anlage EÜR sowie der zugehörigen Anlagen AVEÜR und SZ

- der Anlagen SE und AVSE (bei Personengesellschaften)

DATEV EÜR Steuern kann derzeit bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften für die Einkunftsarten Gewerbebetrieb (Anlage G) und Selbständige Arbeit (Anlage S) genutzt werden.

Die Funktionen im Überblick:

· Gleichzeitige Übergabe von gebuchten Kontensalden für die Anlage EÜR und von Einzelinventaren für die Anlage AVEÜR aus Kanzlei-Rechnungswesen an DATEV EÜR Steuern.

· Bei Personengesellschaften werden zusätzlich die Anlage(n) SE und AVSE mit Einzelwerten befüllt.

· Übernahme des Gewinns oder Verlusts in die Einkommensteuer bzw. ESt beschränkte Steuerpflicht bzw. Gesonderte und einheitliche Feststellung.

· Sofortübermittlung oder Bereitstellung zur späteren Übermittlung der Einzelwerte an die Finanzverwaltung, entweder aus der Cloud-Anwendung oder der Einkommensteuer- bzw. Feststellungserklärung.

· Bei der elektronischen Datenübermittlung an die Finanzverwaltung (ELSTER) können Sie wählen, ob die übernommenen Einzelwerte (Kontensalden, Einzelinventare) oder die Summenwerte übermittelt werden.

· Anbindung an MyDATEV Kanzlei zur Freizeichnung von Dokumenten (DATEV-Programme 19.0 im August 2025)

· Senden der Auswertungen an DATEV DMS bzw. Dokumentenablage

· Ermittlung und Übergabe der Gegenstandswerte an die Rechnungsschreibung

· Erfassung und elektronische Datenübermittlung der Anlage EÜR und AVEÜR bei Körperschaften

(ohne Datenweitergabe aus Kanzlei-Rechnungswesen)