DATEV Info online

Starten auch Sie in die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden einen schnellen Überblick verschaffen können, wo Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist.

Visualisieren Sie mit dem DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung schnell und einfach den organisationalen und digitalen Reifegrad Ihrer Kanzlei und gestalten Sie auf dieser Basis Ihre Weiterentwicklung in die digitale Zukunft. Sie erhalten einen Überblick über wichtige unternehmerische Handlungsfelder.

Mit dem DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter erfahren Sie durch eine Online-Befragung, in welchen Geschäftsfeldern Ihre Kanzlei für die Anforderungen digitaler Prozesse gut aufgestellt ist und in welchen Bereichen noch ungenutzte Potenziale liegen. Darüber hinaus gewinnen Sie Einblick, wie Ihr Personal zur Digitalisierung steht, wo es Chancen und Risiken vermutet und wie es die digitale Kanzleientwicklung mitgestalten möchte.

Ihren individuellen Digitalisierungsgrad können Sie über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Damit erhalten Sie einen kennzahlenbasierten Überblick zum aktuellen Stand Ihrer Digitalisierung.

Mit DATEV ISWL Mandantenanalyse können Sie den Digitalisierungsgrad Ihrer Prozesse tiefergehend je Mandantin oder Mandant und Monat analysieren und nachverfolgen.