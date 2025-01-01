DATEV Info online: Die digitale Standortbestimmung für die Kanzlei
Inhalte
Beschreibung
Starten auch Sie in die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden einen schnellen Überblick verschaffen können, wo Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist.
Visualisieren Sie mit dem DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung schnell und einfach den organisationalen und digitalen Reifegrad Ihrer Kanzlei und gestalten Sie auf dieser Basis Ihre Weiterentwicklung in die digitale Zukunft. Sie erhalten einen Überblick über wichtige unternehmerische Handlungsfelder.
Mit dem DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter erfahren Sie durch eine Online-Befragung, in welchen Geschäftsfeldern Ihre Kanzlei für die Anforderungen digitaler Prozesse gut aufgestellt ist und in welchen Bereichen noch ungenutzte Potenziale liegen. Darüber hinaus gewinnen Sie Einblick, wie Ihr Personal zur Digitalisierung steht, wo es Chancen und Risiken vermutet und wie es die digitale Kanzleientwicklung mitgestalten möchte.
Ihren individuellen Digitalisierungsgrad können Sie über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Damit erhalten Sie einen kennzahlenbasierten Überblick zum aktuellen Stand Ihrer Digitalisierung.
Mit DATEV ISWL Mandantenanalyse können Sie den Digitalisierungsgrad Ihrer Prozesse tiefergehend je Mandantin oder Mandant und Monat analysieren und nachverfolgen.
Themen
-
organisationalen und digitalen Reifegrad der Kanzlei ermitteln mit dem DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung
-
Online-Befragung mit dem DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter
-
individuellen, kennzahlenbasierten Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen
-
kennzahlenbasierte Analyse des Digitalisierungsgrads mit DATEV ISWL Mandantenanalyse
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzlei-Inhaber / Kanzleiorganisationsbeauftragte,
- die wissen möchten, wo ihre Kanzlei im Digitalisierungsprozess steht bzw. wo sie ansetzen können
- die sich bewusst mit ihrer Zukunft auseinandersetzen und Veränderungen aktiv angehen möchten
- die in die Digitalisierung / Automatisierung ihrer Kanzlei starten möchten
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.