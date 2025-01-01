Im Hinblick auf die kommende E-Rechnungspflicht bietet die neue Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis (Arbeitstitel) die Möglichkeit, E-Rechnungen einfach, schnell und automatisiert zu erstellen und zu versenden.

In der Veranstaltung erfahren Sie die Vorteile für Ihre Kanzlei und bekommen einen ersten Einblick in das Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis.