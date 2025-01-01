Art.-Nr. 77512 | Veranstaltungen

DATEV Info online: E-Rechnungspflicht und Unterstützung durch DATEV Kanzleimanagement basis

  • DATEV Info online
  • DATEV-Expertinnen und -Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Im Hinblick auf die kommende E-Rechnungspflicht bietet die neue Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis (Arbeitstitel) die Möglichkeit, E-Rechnungen einfach, schnell und automatisiert zu erstellen und zu versenden.

In der Veranstaltung erfahren Sie die Vorteile für Ihre Kanzlei und bekommen einen ersten Einblick in das Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis.

Themen

  • Hintergrundinformationen zum Thema E-Rechnung

  • Vorstellung von DATEV Kanzleimanagement basis

  • Live-Demo

  • Unterstützungsangebote zum Start mit der Cloud-Lösung

  • Weitere Schritte

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Ausgewählte Steuerberatungskanzleien, welche DATEV Eigenorganisation nicht im Einsatz haben.

Dauer

Ca. 1,5 Stunden

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Allgemeine Informationen

DATEV Info online (live)

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.

Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.

Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

Preise

Art.-Nr. 77512 | Veranstaltungen

DATEV Info online: E-Rechnungspflicht und Unterstützung durch DATEV Kanzleimanagement basis

Einmalig
0,00 €
Termin buchen