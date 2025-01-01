DATEV Info online

Lernen Sie das umfassende KOB-Angebot von DATEV kennen, entdecken Sie die Möglichkeiten für KOB und wie die gesamte Kanzlei davon profitieren kann.

Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sind von der Kanzleileitung benannte Ansprechpersonen, die sich engagiert um den optimalen Einsatz von DATEV-Software und spezielle Kanzleithemen kümmern.

DATEV bietet dafür ein attraktives Qualifizierungsangebot. Je nachdem, ob die oder der KOB an Präsenz- und / oder Online-Seminaren teilnehmen möchte, gibt es drei Wissenspakete.

Die Qualifizierung und Weiterbildung von KOB sorgt für mehr Effizienz und steigert die Attraktivität der Kanzlei durch umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. Das erhöht die Chancen, bestehende Fachkräfte zu binden und neue zu gewinnen.

