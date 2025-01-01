DATEV Info online: Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) - was hat die Kanzlei davon?
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie das umfassende KOB-Angebot von DATEV kennen, entdecken Sie die Möglichkeiten für KOB und wie die gesamte Kanzlei davon profitieren kann.
Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sind von der Kanzleileitung benannte Ansprechpersonen, die sich engagiert um den optimalen Einsatz von DATEV-Software und spezielle Kanzleithemen kümmern.
DATEV bietet dafür ein attraktives Qualifizierungsangebot. Je nachdem, ob die oder der KOB an Präsenz- und / oder Online-Seminaren teilnehmen möchte, gibt es drei Wissenspakete.
Die Qualifizierung und Weiterbildung von KOB sorgt für mehr Effizienz und steigert die Attraktivität der Kanzlei durch umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. Das erhöht die Chancen, bestehende Fachkräfte zu binden und neue zu gewinnen.
Weitere Informationen finden Sie unter: go.datev.de/kob
Themen
Was sind KOB?
Vorteile durch KOB
DATEV-Angebote für KOB
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Inhaberinnen bzw. Inhaber und Führungskräfte von Steuerberatungskanzleien, interessierte Kanzlei-Mitarbeitende.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.