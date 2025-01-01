Art.-Nr. 77318 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Nachhaltige Kanzleientwicklung mit DATEV Kanzlei-Consulting

  • DATEV Info online
  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Inhalt

Beschreibung

Die digitale Transformation, gestiegene Mobilitätsanforderungen, neue technologische Möglichkeiten und neue Anforderungen an eine zeitgemäße Beratung von Mandantinnen und Mandanten sind vielfältige Herausforderungen, vor denen Kanzleien heute stehen. DATEV Kanzlei-Consulting unterstützt Kanzleien mit gezielter Beratung in allen Bereichen der erfolgreichen Kanzleiführung und Kanzleientwicklung – nachhaltig, partnerschaftlich und zukunftsorientiert.

Wir zeigen Ihnen anhand eines exemplarischen Fallbeispiels, wie DATEV Kanzlei-Consulting zukunftsorientierte und nachhaltige Strategien entwickelt, um die Profitabilität und den langfristigen Erfolg von Kanzleien sicherzustellen.

Themen

  • Gezielte Beratung in allen Bereichen der Kanzleiführung und -entwicklung mit DATEV Kanzlei-Consulting

  • Strategien für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzlei-Inhaberinnen bzw. Inhaber und -Führungskräfte, die die Entwicklung ihrer Kanzlei nachhaltig gestalten wollen.

Dauer

Ca. 1 Stunde

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Allgemeine Informationen

DATEV Info online (live)

DATEV Info online (live)

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.

Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: go.datev.de/dio-vortraege

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.

Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

Preise

