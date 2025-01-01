DATEV Info online: Nachhaltige Kanzleientwicklung mit DATEV Kanzlei-Consulting
Beschreibung
Die digitale Transformation, gestiegene Mobilitätsanforderungen, neue technologische Möglichkeiten und neue Anforderungen an eine zeitgemäße Beratung von Mandantinnen und Mandanten sind vielfältige Herausforderungen, vor denen Kanzleien heute stehen. DATEV Kanzlei-Consulting unterstützt Kanzleien mit gezielter Beratung in allen Bereichen der erfolgreichen Kanzleiführung und Kanzleientwicklung – nachhaltig, partnerschaftlich und zukunftsorientiert.
Wir zeigen Ihnen anhand eines exemplarischen Fallbeispiels, wie DATEV Kanzlei-Consulting zukunftsorientierte und nachhaltige Strategien entwickelt, um die Profitabilität und den langfristigen Erfolg von Kanzleien sicherzustellen.
Gezielte Beratung in allen Bereichen der Kanzleiführung und -entwicklung mit DATEV Kanzlei-Consulting
Strategien für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei
Kanzlei-Inhaberinnen bzw. Inhaber und -Führungskräfte, die die Entwicklung ihrer Kanzlei nachhaltig gestalten wollen.
Ca. 1 Stunde
DATEV Info online (live)
