Inhalte
Beschreibung
Arbeitskräftemangel, Wissensdruck, zunehmende Spezialisierung in der Branche – Steuerberatungskanzleien stehen vor großen Herausforderungen.
Erfahren Sie, wie kleine und mittlere Kanzleien auch in Zukunft erfolgreich agieren, attraktive Mandate annehmen und dem Wissensdruck standhalten können, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Wir zeigen Ihnen, welche Chancen und Risiken sich für Ihre Kanzlei ergeben und wie Sie sich eine tragende Strategie erarbeiten können.
Themen
-
wie Sie als Kanzlei auf jeden Fall in der Zukunft verlieren und wie Sie das vermeiden können
-
verschiedene Einsatzszenarien in der IT und der Zusammenarbeit
-
Nutzung der verschiedenen DATEV-Plattformen, wie DATEV-Cloud, DATEV-SmartIT, ASP
-
Chancen und Risiken für Ihre Kanzlei
-
rechtliche Rahmenbedingungen
-
Bericht aus der Praxis für die Praxis
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- kleine und mittlere Steuerberatungskanzleien mit Interesse an neuen Mandaten und dem Wunsch nach effizienteren Prozessen
- Entscheiderinnen, Entscheider und Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Andreas Vogt
Steuerberater und Wirtschaftsmediator
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.