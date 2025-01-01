DATEV Info online

Arbeitskräftemangel, Wissensdruck, zunehmende Spezialisierung in der Branche – Steuerberatungskanzleien stehen vor großen Herausforderungen.

Erfahren Sie, wie kleine und mittlere Kanzleien auch in Zukunft erfolgreich agieren, attraktive Mandate annehmen und dem Wissensdruck standhalten können, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen. Wir zeigen Ihnen, welche Chancen und Risiken sich für Ihre Kanzlei ergeben und wie Sie sich eine tragende Strategie erarbeiten können.