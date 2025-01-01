Die Anwendung DATEV ISWL Zahlungsdaten-Konverter ermöglicht den Import von Zahlungsdaten aus Dateien in DATEV Rechnungswesen.

Des Weiteren können die Zahlungsdaten den Rechnungen aus der Buchhaltung über individuelle Kriterien zugeordnet werden, so dass ein Ausgleich der offenen Posten möglich ist.

DATEV ISWL Zahlungsdaten-Konverter ermittelt bereits während der Aufbereitung der Zahlungsdaten die zugehörigen Rechnungen aus DATEV Rechnungswesen und übergibt die Zahlungsdaten dann passgenau so, dass die Standardmechanismen von DATEV Rechnungswesen greifen.

Hierzu können in der Anwendung Vorlagen konfiguriert werden, über die die Daten aus den Zahlungsdatendateien den DATEV Rechnungswesen-Feldern zugeordnet werden können. Bei Bedarf können diese im Rahmen einer kostenpflichtigen Beratung durch einen DATEV-Berater erstellt werden.