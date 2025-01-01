DATEV-Kulturtasche Deuter

Die schwarze Kulturtasche mit DATEV-grünen Akzenten ist mit nur 55 Gramm ein echtes Leichtgewicht – perfekt für Reisen, Sport oder den Alltag. Trotz seiner kompakten Größe bietet der Kulturbeutel clevere Aufteilungsmöglichkeiten: Zwei Reißverschlussfächer, ein zusätzliches Netzinnenfach im Hauptfach sowie eine separate Netzaußentasche für Zahnbürste & Co. sorgen für Übersicht und schnellen Zugriff. Dank der praktischen Befestigungsschlaufe mit Clip lässt sich der Kulturbeutel flexibel aufhängen – ob im Hotelbad oder am Zeltplatz. Das recycelte Außenmaterial ist mit einer PFC-freien, wasserabweisenden Beschichtung versehen und erfüllt die Standards der Fair Wear Foundation. Das DATEV-Logo ist auf einem Textil-Patch angenäht.