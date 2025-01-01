Art.-Nr. 31635 | DATEV-Fanshop

DATEV-LED-Lauflicht Troika

  • Leuchtender Begleiter
Einmalig
10,25 €
Schwarzes LED-Lauflicht mit DATEV-Logo

Hersteller Troika
Maße 2,5 x 2,5 x 3,5 cm
Gewicht 30 g

Sicherheitslicht mit 3 Leuchtfunktionen (zwei Lichtstärken und Blinklicht) zur besseren Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit – beim Joggen, (Nacht-)Wandern oder Gassigehen, einfach an der Kleidung zu befestigen dank des Magnetverschlusses, Lithium-Polymer-Batterie umweltschonend über USB-C wiederaufladbar, Überlade- / Tiefentladungsschutz, Ladekabel, Material: Aluminium und Silikon, DATEV-Logo graviert

Technische Details:

  • Leuchtdauer: ca. 3 Stunden bei 100 %, ca. 4 Stunden bei 50 %, ca. 5 Stunden im Blinkmodus

  • Lichtstärke / Lichtintensität: 5 Lumen

  • Akku: 100 mAh, aufladbar über USB-C (3,7 Volt – 0,5 Watt)

  • Ladedauer: 3,5 Stunden

