DATEV Live-Talk - Auftakt-VA Arbeitskreis Consulting

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Der Arbeitskreis bietet eine interessante Plattform für den Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen über die neuen Herausforderungen in der Praxis, wie die Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsfelder oder Personal. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung informieren wir Sie über die Inhalte und Modalitäten der Arbeitskreise.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

