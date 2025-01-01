DATEV Live-Talk - Auftakt-VA Arbeitskreis Consulting

Der Arbeitskreis bietet eine interessante Plattform für den Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen über die neuen Herausforderungen in der Praxis, wie die Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsfelder oder Personal. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung informieren wir Sie über die Inhalte und Modalitäten der Arbeitskreise.