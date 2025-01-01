Art.-Nr. 78179 | Veranstaltungen
DATEV Live-Talk - Auftakt-VA Arbeitskreis Consulting
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Der Arbeitskreis bietet eine interessante Plattform für den Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen über die neuen Herausforderungen in der Praxis, wie die Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsfelder oder Personal. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung informieren wir Sie über die Inhalte und Modalitäten der Arbeitskreise.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
