Das Führen eines Kassenbuchs mit geschäftstäglichen Einträgen ist Pflicht für Unternehmen mit Bargeldeinnahmen. Informieren Sie sich, wie Sie die Einträge in das Kassenbuch am Ende eines Geschäftstages mit wenigen Klicks erledigen können.

DATEV Kassenarchiv online vereint betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängig digitalen Prozess: von der Archivierung bis zur Finanzbuchführung. Gut für Sie, denn der hohe Grad an Automatisierung entlastet, sorgt für reibungslose Prozesse und ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf die sicher verwahrten Daten.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten des täglichen Kassenabschlusses über eine Schnittstelle zunächst in das Kassenarchiv und dann in das DATEV Kassenbuch online übertragen können. Ihre Steuerberaterin oder ihr Steuerberater kann die Daten dann mit Buchungsvorschlägen in die DATEV-Programme für Rechnungswesen übernehmen.