DATEV Live-Talk - Die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei gestalten!

Worum geht es in diesem Live Talk?

• Unverbindliche Präsentation des Beratungsprogramms – alle Fragen sind willkommen.

• Erfahren Sie, wie das Programm aufgebaut ist und warum es speziell für Berater von Beratern entwickelt wurde.

• Lernen, wie Sie Schritt für Schritt zu mehr Digitalisierung, Struktur und einer klaren Zukunftsorientierung Ihrer Kanzlei gelangen – ganz ohne Überforderung und unrealistische Erwartungen.

Die Teilnahme am Live Talk ist völlig unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich fundiert zu informieren, Fragen zu stellen und herauszufinden, wie das Programm „Von Beratern für Berater“ Sie dabei unterstützt, die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei erfolgreich zu gestalten.