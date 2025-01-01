DATEV Live-Talk - Die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei gestalten!
- Kompakter und praxisnahe Einblick
- Unverbindliche Präsentation
- Austausch mit einem erfahrenem Mentor, einer erfahrenen Mentorin
Worum geht es in diesem Live Talk?
• Unverbindliche Präsentation des Beratungsprogramms – alle Fragen sind willkommen.
• Erfahren Sie, wie das Programm aufgebaut ist und warum es speziell für Berater von Beratern entwickelt wurde.
• Lernen, wie Sie Schritt für Schritt zu mehr Digitalisierung, Struktur und einer klaren Zukunftsorientierung Ihrer Kanzlei gelangen – ganz ohne Überforderung und unrealistische Erwartungen.
Die Teilnahme am Live Talk ist völlig unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich fundiert zu informieren, Fragen zu stellen und herauszufinden, wie das Programm „Von Beratern für Berater“ Sie dabei unterstützt, die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei erfolgreich zu gestalten.
Teilnehmerkreis
Inhaber und Inhaberinnen kleiner Kanzleien (bis ca. zehn Mitarbeitende), die vor den Herausforderungen des digitalen Wandels stehen und sie aktiv, strukturiert sowie mit klarem Kurs bewältigen möchten.
Dauer
ca. 45 Minuten
Referenten
Ein Mentor oder eine Mentorin mit Erfahrung
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.