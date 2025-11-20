DATEV Live-Talk - Digitalisierung

Die aktive Beratung von Privatmandaten und Unternehmern ist bis heute ein häufig vernachlässigtes Geschäftsfeld in deklaratorisch orientierten Kanzleien. Jetzt ändern sich Rahmenbedingungen und Marktteilnehmer. Mit zunehmender Digitalisierung gewinnt die Beratung stärker an Bedeutung. Daten und Informationen stehen zeitnah zur Verfügung. Und eine individuelle Beratung wird sich nicht so schnell automatisieren lassen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten.

Zahlen, Daten und Informationen „frei Haus" liefern lassen: Die Digitalisierung schlägt ein neues Kapitel auf. Aktive Beratung von Mandanten wird zukünftig ein zentrales Handlungsfeld für Kanzleien werden.

Dank zunehmender Digitalisierung von Geschäftsabläufen sind Kanzleien in der Lage, die tagesaktuelle Lage der wirtschaftlichen Ströme eines Unternehmens abzubilden. So erkennen Sie zeitnah Auffälligkeiten und wandeln diese in eine zusätzliche Beratung um. Schaffen Sie einen Mehrwert für Ihren Mandanten. Gleichzeitig steigt die Nachfrage. Von Mandanten und durch Dritte. Nehmen Sie das Thema jetzt ernst und erschließen Sie sich eine lohnende Erlösquelle.