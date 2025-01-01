DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate. Nutzen Sie Ihre vorhandenen Informationen, um die Kanzlei noch gezielter zu steuern. Wir unterstützen Sie dabei. Die hohe Individualisierbarkeit des DATEV Arbeitsplatzes bietet zudem neue und informative Sichten auf Aufträge und Mandanten.