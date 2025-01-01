DATEV Live-Talk - Speed Dating
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Ein erfolgreicher Kanzleiverkauf bzw. -übergabe bedarf einer guten Vorbereitung und hängt von vielen Faktoren ab. Die Auswahl der richtigen Kanzlei bzw. des idealen Nachfolgers ist zweifelsohne eine Herausforderung. Hierbei möchten wir Sie mit unserer Speed-Dating-Veranstaltung unterstützen.
Im „Speed-Dating-Verfahren“ trifft jeder Kanzleiverkäufer in kurzen Einzelgesprächen auf jede potenzielle Nachfolgende. Während des Kennenlernens haben Sie die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich auszutauschen. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer eventuellen Zusammenarbeit.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.