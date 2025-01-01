Art.-Nr. 78214 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Speed Dating

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte

Beschreibung

Ein erfolgreicher Kanzleiverkauf bzw. -übergabe bedarf einer guten Vorbereitung und hängt von vielen Faktoren ab. Die Auswahl der richtigen Kanzlei bzw. des idealen Nachfolgers ist zweifelsohne eine Herausforderung. Hierbei möchten wir Sie mit unserer Speed-Dating-Veranstaltung unterstützen.

Im „Speed-Dating-Verfahren“ trifft jeder Kanzleiverkäufer in kurzen Einzelgesprächen auf jede potenzielle Nachfolgende. Während des Kennenlernens haben Sie die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre persönlich auszutauschen. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer eventuellen Zusammenarbeit.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

