Art.-Nr. 74596 |
Dienstleistung
Art.-Nr. 74450 |
Dienstleistung

DATEV Logo-Paket basis

DATEV Design-Service Logo Basis ist das ideale Einstiegspaket zur Gründung oder Neuausrichtung Ihrer Kanzlei. Sie erhalten ein professionell entwickeltes Logo sowie klare Gestaltungsrichtlinien, die Ihren Markenauftritt einheitlich, seriös und wiedererkennbar machen.

Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Inhalte

Beschreibung

DATEV Design-Service Logo Basis ist das ideale Einstiegspaket zur Gründung oder Neuausrichtung Ihrer Kanzlei. Sie erhalten ein professionell entwickeltes Logo sowie klare Gestaltungsrichtlinien, die Ihren Markenauftritt einheitlich, seriös und wiedererkennbar machen.

Leistungen
  • 3 individuelle Logo-Entwürfe
  • 2 Korrekturrunden basierend auf Ihrem Favoriten
  • kompakter Styleguide (Hausfarben und Hausschriften)
  • alle finalen Daten in Formaten für Print (CMYK) und Web (RGB)
Ablauf

Sie buchen zunächst Ihr kostenloses Beratungsgespräch über Terminland. Danach folgt ein Design-Briefing mit dem Design-Team, in dem Stil, Wirkung und Wunschrichtung der Marke definiert werden. Anschließend startet die kreative Umsetzung. Nach Ihrer Auswahl und Abstimmung (2 Korrekturen) erhalten Sie alle finalen Daten und den Styleguide zur Umsetzung Ihres visuellen Markenfundaments.

Kundenstimme

_Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden._

Maximilian Büttner
Steuerberater
Büttner Steuerberatung