DATEV Logo-Paket basis
DATEV Design-Service Logo Basis ist das ideale Einstiegspaket zur Gründung oder Neuausrichtung Ihrer Kanzlei. Sie erhalten ein professionell entwickeltes Logo sowie klare Gestaltungsrichtlinien, die Ihren Markenauftritt einheitlich, seriös und wiedererkennbar machen.
Inhalte
Beschreibung
Leistungen
- 3 individuelle Logo-Entwürfe
- 2 Korrekturrunden basierend auf Ihrem Favoriten
- kompakter Styleguide (Hausfarben und Hausschriften)
- alle finalen Daten in Formaten für Print (CMYK) und Web (RGB)
Ablauf
Sie buchen zunächst Ihr kostenloses Beratungsgespräch über Terminland. Danach folgt ein Design-Briefing mit dem Design-Team, in dem Stil, Wirkung und Wunschrichtung der Marke definiert werden. Anschließend startet die kreative Umsetzung. Nach Ihrer Auswahl und Abstimmung (2 Korrekturen) erhalten Sie alle finalen Daten und den Styleguide zur Umsetzung Ihres visuellen Markenfundaments.