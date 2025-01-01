_Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden._ Maximilian Büttner Steuerberater Büttner Steuerberatung