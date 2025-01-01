Art.-Nr. 74596 |
Dienstleistung
Art.-Nr. 74450 |
Dienstleistung

DATEV Website-Paket basis

  • ideal für den schnellen digitalen Start
  • klare Struktur mit kompaktem One-Pager
  • professioneller Webauftritt ohne Überfrachtung
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Inhalte

Beschreibung

DATEV Design-Service Website Basis ist das ideale Einsteiger-Paket für einen schlanken digitalen Kanzleiauftritt. Sie erhalten einen professionellen One-Pager, der Ihre Kanzlei kompakt, modern und klar strukturiert präsentiert – inklusive bis zu fünf Inhaltsabschnitten (z. B. Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten, Kontakt).

Leistungen
  • Design-Briefing und Abstimmung des Webdesigns auf Ihr Kanzleidesign
  • Erstellung eines One-Pagers mit bis zu 5 Inhaltsabschnitten
  • Einpflegen von Bildern und Texten (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Optimierung für drei gängige Bildschirmgrößen
  • SEO-Grundoptimierung und Einrichtung der Cookie-Richtlinien
  • Anlage von Datenschutz- und Impressumsseite (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Berücksichtigung der Barrierefreiheits-Vorgaben
Ablauf

Sie buchen Ihr kostenloses Beratungsgespräch über Terminland. Im anschließenden Design-Briefing definieren wir Inhalte, Struktur und visuelle Elemente. Danach erfolgt die Umsetzung gemäß Ihrer Prioritäten. Nach Abschluss und finaler Abstimmung erhalten Sie Ihre Webseite zur Live-Schaltung – inklusive SEO-Basis.

Kundenstimme

_Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden._

Maximilian Büttner
Steuerberater
Büttner Steuerberatung