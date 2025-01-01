Art.-Nr. 74450 | Dienstleistung
DATEV Website-Paket basis
- ideal für den schnellen digitalen Start
- klare Struktur mit kompaktem One-Pager
- professioneller Webauftritt ohne Überfrachtung
Inhalte
Beschreibung
DATEV Design-Service Website Basis ist das ideale Einsteiger-Paket für einen schlanken digitalen Kanzleiauftritt. Sie erhalten einen professionellen One-Pager, der Ihre Kanzlei kompakt, modern und klar strukturiert präsentiert – inklusive bis zu fünf Inhaltsabschnitten (z. B. Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten, Kontakt).
Leistungen
- Design-Briefing und Abstimmung des Webdesigns auf Ihr Kanzleidesign
- Erstellung eines One-Pagers mit bis zu 5 Inhaltsabschnitten
- Einpflegen von Bildern und Texten (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
- Optimierung für drei gängige Bildschirmgrößen
- SEO-Grundoptimierung und Einrichtung der Cookie-Richtlinien
- Anlage von Datenschutz- und Impressumsseite (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
- Berücksichtigung der Barrierefreiheits-Vorgaben
Ablauf
Sie buchen Ihr kostenloses Beratungsgespräch über Terminland. Im anschließenden Design-Briefing definieren wir Inhalte, Struktur und visuelle Elemente. Danach erfolgt die Umsetzung gemäß Ihrer Prioritäten. Nach Abschluss und finaler Abstimmung erhalten Sie Ihre Webseite zur Live-Schaltung – inklusive SEO-Basis.