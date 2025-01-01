DATEV-Profi-Sportspringseil

Ob zum Aufwärmen beim Kampf- oder Kraftsport oder zum Cardiotraining – das Profi-Springseil ist der ideale Trainingsbegleiter, um Ausdauer, Kondition, Schnelligkeit, Sprungkraft und Koordination zu schulen. Die 360-Grad-Kugellager in den DATEV-grünen Griffen und das 3 m lange, kunststoffummantelte, schwarze Stahlseil ermöglichen eine hohe Schlagzahl – ohne, dass das Seil verknotet. Die silikonbeschichteten Anti-Rutsch-Griffe aus Aluminium sorgen für besten Halt. Mithilfe eines selbstsichernden Verstellmechanismus kann das Seil innerhalb weniger Sekunden und ohne Werkzeug individuell auf die Körpergröße eingestellt werden. Im Lieferumfang sind ein zweites Ersatzseil und eine Aufbewahrungstasche aus Recycling-Material enthalten. Die DATEV-Wortmarke ist auf den Griffen aufgedruckt.