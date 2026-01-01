Art.-Nr. 78269 | Veranstaltungen

  • Spannende Sessions zu Neuerungen
  • Innovatives Veranstaltungsformat
  • Austausch
Inhalte

Beschreibung

In kurzen Sessions erfahren Sie von unseren Produktverantwortlichen gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Außendienst, was in der Produktentwicklung passiert und welche Konzepte und Lösungen umgesetzt werden.

Themen

Die Agenda wird kurz vor der Veranstaltung gelüftet. Eines ist sicher: Sie erleben eine topaktuelle Sneak-Preview. Seien Sie gespannt.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzlei-Inhaberinnen und -Inhaber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

