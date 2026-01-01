Art.-Nr. 78269 | Veranstaltungen
DATEV Sneak-Preview
- Spannende Sessions zu Neuerungen
- Innovatives Veranstaltungsformat
- Austausch
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
In kurzen Sessions erfahren Sie von unseren Produktverantwortlichen gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Außendienst, was in der Produktentwicklung passiert und welche Konzepte und Lösungen umgesetzt werden.
Themen
Die Agenda wird kurz vor der Veranstaltung gelüftet. Eines ist sicher: Sie erleben eine topaktuelle Sneak-Preview. Seien Sie gespannt.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzlei-Inhaberinnen und -Inhaber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.