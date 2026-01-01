DATEVvernetzt. Kirchen
- Fachvorträge
- Gedankenaustausch
Inhalte
Beschreibung
Mit „DATEVvernetzt. Kirchen“ setzen wir die bewährte Veranstaltungsreihe „Tag der Kirchen“ unter neuem Namen fort und laden Sie herzlich ein, sich umfassend über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Public Sector zu informieren.
Die Digitalisierung im Public Sector schreitet kontinuierlich voran: Verwaltungsprozesse entwickeln sich weiter, gesetzliche Anforderungen verändern sich und neue fachliche wie technologische Fragestellungen gewinnen an Bedeutung.
Als Entscheiderin bzw. Entscheider oder Mitarbeitende in kirchlichen Organisationen erhalten Sie praxisnahe Einblicke, wie DATEV Sie mit passenden Lösungen bei Ihren Aufgaben unterstützt.
Themen
- DATEV Budgetverwaltung: Vorschau auf die Erfassung von Mittelbewegungen in der Cloud
- Weitere Informationen zu den DATEV-Lösungen
- Bericht aus der Praxis
- Zeit für Austausch, Fragen und Vernetzen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kirchen)
Dauer
1 Tag
Referenten
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.