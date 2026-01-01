DATEVvernetzt. Kommunen

Art.-Nr. 78619 | Veranstaltungen

  • Fachvorträge
  • Gedankenaustausch
Inhalte

Beschreibung

Mit „DATEVvernetzt.“ setzen wir die bewährte Veranstaltungsreihe „Neues aus Nürnberg“ unter neuem Namen fort und laden Sie herzlich ein, sich umfassend über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Public Sector zu informieren.

Die Digitalisierung im Public Sector schreitet kontinuierlich voran: Verwaltungsprozesse entwickeln sich weiter, gesetzliche Anforderungen verändern sich und neue fachliche wie technologische Fragestellungen gewinnen an Bedeutung.

Als Entscheiderin bzw. Entscheider oder Mitarbeitende im öffentlichen Umfeld erhalten Sie praxisnahe Einblicke, wie DATEV Sie mit passenden Lösungen bei Ihren Aufgaben unterstützt.

Themen
  • E-Rechnung in der Kommunalen Abgabe
  • Erste Einblicke in die Veranlagung in der Cloud
  • DATEV Budgetverwaltung: Vorschau auf die Erfassung von Mittelbewegungen in der Cloud
  • Weitere Informationen zu den DATEV-Lösungen
  • Zeit für Austausch, Fragen und Vernetzen
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kommunen)

Dauer

1 Tag

Referenten

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
52351 Düren Moltkestr. 35
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
61194 Niddatal Im Kloster 6
Do, 30.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
31840 Hessisch Oldendorf Marktplatz 13
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

