Den Jahreswechsel in Rechnungswesen und Steuern mit digitalen Prozessen erfolgreich meistern
- Wesentliche Neuerungen zum Jahreswechsel in den DATEV-Rechnungswesenprogrammen mit besonderem Fokus auf digitale Prozesse
- Steuerliche Änderungen und deren Umsetzung in den DATEV-Steuerprogrammen
- Neuerungen zum Jahresabschluss und zur Anlagenbuchführung
- Aktualisierungsservice
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideo unterstützen wir Sie dabei, den Jahreswechsel 2025/26 in den Bereichen Rechnungswesen und Steuern erfolgreich zu meistern. In diesem Jahr richten wir ein besonderes Augenmerk auf digitale Prozesse, die für moderne Anwendungen unerlässlich sind. Profitieren Sie von praxistauglichen Tipps zur effizienten Nutzung von Neuerungen, Automatisierungspotenzialen und der optimalen Vorbereitung auf den Jahresabschluss. Ein regelmäßiger Aktualisierungsservice hält Sie nach dem Seminar über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Neuerungen in Finanzbuchführung und Steuerrecht
- Digitale Prozesse und Standardisierung als Einstieg in die digitale Transformation
- Branchenlösungen
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und der DATEV-Steuerprogramme
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in Buchführung, Jahresabschluss und Steuern
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Marina Gnatowski
Mitarbeiterin der DATEV eG
Leslie Gronau
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.