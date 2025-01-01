In unserem Lernvideo unterstützen wir Sie dabei, den Jahreswechsel 2025/26 in den Bereichen Rechnungswesen und Steuern erfolgreich zu meistern. In diesem Jahr richten wir ein besonderes Augenmerk auf digitale Prozesse, die für moderne Anwendungen unerlässlich sind. Profitieren Sie von praxistauglichen Tipps zur effizienten Nutzung von Neuerungen, Automatisierungspotenzialen und der optimalen Vorbereitung auf den Jahresabschluss. Ein regelmäßiger Aktualisierungsservice hält Sie nach dem Seminar über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.