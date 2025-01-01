Den Jahreswechsel in Rechnungswesen und Steuern mit digitalen Prozessen erfolgreich meistern
- Wesentliche Neuerungen zum Jahreswechsel in den DATEV-Rechnungswesenprogrammen mit besonderem Fokus auf digitale Prozesse
- Steuerliche Änderungen und deren Umsetzung in den DATEV-Steuerprogrammen
- Neuerungen zum Jahresabschluss und zur Anlagenbuchführung
- Aktualisierungsservice
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Online-Seminar unterstützen wir Sie dabei, den Jahreswechsel 2025/26 in den Bereichen Rechnungswesen und Steuern erfolgreich zu meistern. In diesem Jahr richten wir ein besonderes Augenmerk auf digitale Prozesse, die für moderne Anwendungen unerlässlich sind. Profitieren Sie von praxistauglichen Tipps zur effizienten Nutzung von Neuerungen, Automatisierungspotenzialen und der optimalen Vorbereitung auf den Jahresabschluss. Ein regelmäßiger Aktualisierungsservice hält Sie nach dem Seminar über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden.
Themen
-
Neuerungen in Finanzbuchführung und Steuerecht
-
Digitale Prozesse und Standardisierung als Einstieg in die digitale Transformation
-
Branchenlösungen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und der DATEV-Steuerprogramme
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in Buchführung, Jahresabschluss und Steuern
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.