Art.-Nr. 77762 |
Lernvideo (Vortrag)
Art.-Nr. 73260 |
Online-Seminar (Vortrag)​

Der Jahreswechsel im Rechnungswesen mit den DATEV-Programmen zur Finanzbuchführung für Unternehmen

Alles Wichtige zum Jahreswechsel in Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online auf den Punkt gebracht.
  • Durchführen einer Jahresübernahme
  • Neuerungen und notwendige Anpassungen in den DATEV-Programmen
  • Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel 2025/2026
Einmalig
154,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Verfügbarkeit des Lernvideos Mitte Januar 2026
Länge des Lernvideos ca. 1,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie den Jahreswechsel in den DATEV-Programmen zum Rechnungswesen reibungslos abwickeln können. Wir bieten Ihnen wertvolle Informationen zu den Neuerungen in den DATEV-Lösungen und geben Ihnen praktische Tipps. Sie nutzen bereits DATEV Unternehmen online? Dann sind für Sie die notwendigen Schritte wichtig, die Sie beim Jahreswechsel tun müssen.

Mit unserem Seminar sind Sie optimal auf einen reibungslosen Jahreswechsel 2025/2026 im Rechnungswesen vorbereitet. Sie lernen die Funktionen und Möglichkeiten der Programme kennen und stellen sicher, dass Sie den Jahreswechsel erfolgreich meistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich kompakt zu informieren.

Themen

  • Durchführung einer Jahresübernahme

  • Saldenübergabe

  • Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel

  • DATEV Unternehmen online und der Jahreswechsel

  • Neuerungen in DATEV Unternehmen online

  • Auftragswesen next

  • Neues aus den Branchen – Verdeutlichung des Prozesses bei Vermietung und Verpachtung

  • Neuerungen im Rechnungswesen – E-Rechnung auslesen und neues Format zum

  • Abrufen von Kontoumsätzen

  • Neues zur E-Rechnung

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Finanzbuchführung in Unternehmen (DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen/Rechnungswesen compact; DATEV Unternehmen online)

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Buchführung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 08.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 12.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 29.01.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

