Der Jahreswechsel im Rechnungswesen mit den DATEV-Programmen zur Finanzbuchführung für Unternehmen
- Durchführen einer Jahresübernahme
- Neuerungen und notwendige Anpassungen in den DATEV-Programmen
- Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel 2025/2026
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie den Jahreswechsel in den DATEV-Programmen zum Rechnungswesen reibungslos abwickeln können. Wir bieten Ihnen wertvolle Informationen zu den Neuerungen in den DATEV-Lösungen und geben Ihnen praktische Tipps. Sie nutzen bereits DATEV Unternehmen online? Dann sind für Sie die notwendigen Schritte wichtig, die Sie beim Jahreswechsel tun müssen.
Mit unserem Seminar sind Sie optimal auf einen reibungslosen Jahreswechsel 2025/2026 im Rechnungswesen vorbereitet. Sie lernen die Funktionen und Möglichkeiten der Programme kennen und stellen sicher, dass Sie den Jahreswechsel erfolgreich meistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich kompakt zu informieren.
Themen
-
Durchführung einer Jahresübernahme
-
Saldenübergabe
-
Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel
-
DATEV Unternehmen online und der Jahreswechsel
-
Neuerungen in DATEV Unternehmen online
-
Auftragswesen next
-
Neues aus den Branchen – Verdeutlichung des Prozesses bei Vermietung und Verpachtung
-
Neuerungen im Rechnungswesen – E-Rechnung auslesen und neues Format zum
-
Abrufen von Kontoumsätzen
-
Neues zur E-Rechnung
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Finanzbuchführung in Unternehmen (DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen/Rechnungswesen compact; DATEV Unternehmen online)
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Buchführung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.