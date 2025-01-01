Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie den Jahreswechsel in den DATEV-Programmen zum Rechnungswesen reibungslos abwickeln können. Wir bieten Ihnen wertvolle Informationen zu den Neuerungen in den DATEV-Lösungen und geben Ihnen praktische Tipps. Sie nutzen bereits DATEV Unternehmen online? Dann sind für Sie die notwendigen Schritte wichtig, die Sie beim Jahreswechsel tun müssen.

Mit unserem Seminar sind Sie optimal auf einen reibungslosen Jahreswechsel 2025/2026 im Rechnungswesen vorbereitet. Sie lernen die Funktionen und Möglichkeiten der Programme kennen und stellen sicher, dass Sie den Jahreswechsel erfolgreich meistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich kompakt zu informieren.