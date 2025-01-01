Der Jahreswechsel im Rechnungswesen mit den DATEV-Programmen zur Finanzbuchführung für Unternehmen
- Durchführen einer Jahresübernahme
- Neuerungen und notwendige Anpassungen in den DATEV-Programmen
- Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel 2025/2026
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie in diesem Lernvideo, wie Sie den Jahreswechsel in den DATEV-Programmen zum Rechnungswesen reibungslos abwickeln können. Wir bieten Ihnen wertvolle Informationen zu den Neuerungen in den DATEV-Lösungen und geben Ihnen praktische Tipps. Sie nutzen bereits DATEV Unternehmen online? Dann sind für Sie die notwendigen Schritte wichtig, die Sie beim Jahreswechsel tun müssen.
Mit unserem Seminar sind Sie optimal auf einen reibungslosen Jahreswechsel 2025/2026 im Rechnungswesen vorbereitet. Sie lernen die Funktionen und Möglichkeiten der Programme kennen und stellen sicher, dass Sie den Jahreswechsel erfolgreich meistern. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich kompakt zu informieren.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Durchführung einer Jahresübernahme
- Saldenübergabe
- Steuerliche Sachverhalte zum Jahreswechsel
- DATEV Unternehmen online und der Jahreswechsel
- Neuerungen in DATEV Unternehmen online
- Auftragswesen next
- Neues aus den Branchen – Verdeutlichung des Prozesses bei Vermietung und Verpachtung
- Neuerungen im Rechnungswesen – E-Rechnung auslesen und neues Format zum Abrufen von Kontoumsätzen
- Neues zur E-Rechnung
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender der DATEV-Programme zur Finanzbuchführung in Unternehmen (Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen/Rechnungswesen compact; DATEV Unternehmen online)
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in Buchführung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Daniel Struckmeyer
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.