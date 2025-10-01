Der Steuerberater als Restrukturierungsberater (E-Book)
- Frühwarnsystem und Krisenkompetenz stärken
- Rechte und Pflichten
- Praxistipps zur erfolgreichen Restrukturierung
Erscheinungstermin: Oktober 2025
Beschreibung
Unternehmen sehen sich heute mit vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die beispielsweise durch Marktveränderungen, Finanzierungslücken oder operative Krisen verursacht werden können. In solchen Situationen kann eine professionelle Restrukturierung überlebenswichtig sein.
Das StaRUG und das SanInsFoG eröffnen Steuerberatern neue, klar definierte Handlungsfelder in der Unternehmenskrise. Als Restrukturierungsbeauftragte gemäß §§ 73 ff. StaRUG können Steuerberaterinnen und Steuerberater nun aktiv zur Bewältigung finanzieller Schieflagen beitragen - strukturiert, rechtssicher und im Schulterschluss mit ihren Mandanten.
Strategische Herausforderungen meistern
Das Kompaktwissen zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kompetenzen als Steuerberater gezielt in der Frühphase von Unternehmenskrisen einbringen können – sei es bei der Erstellung von Restrukturierungsplänen, bei Verhandlungen mit Gläubigern oder bei der Vermittlung zwischen Geschäftsleitung und Stakeholdern.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Rolle erweitern und Ihren Mandantinnen und Mandanten in diesen herausfordernden Situationen kompetent zur Seite stehen können. Dieses Kompaktwissen ist ein praxisnaher Impulsgeber für alle, die ihre Beratung strategisch weiterdenken wollen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autoren
Prof. Dr. Volker Römermann
Rechtsanwalt, FAInsR/FAHaGesR/FAArbR Römermann Rechtsanwälte Aktiengesellschaft Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. Dr. Volker Römermann, CSP, ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG, Direktor des Forschungsinstituts für Anwaltsrecht der Humboldt-Universität zu Berlin, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Mittelstand (BM), Vorstandsvorsitzender des Instituts für Insolvenzrecht, Herausgeber und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Recht der freien Berufe. Herr Prof. Dr. Römermann studierte in Bayreuth, Genf, Paris, Tunis und war Referendar u. a. bei der EU-Kommission in Brüssel. Er promovierte mit „summa cum laude" an der Universität Bayreuth im Berufs-/Gesellschaftsrecht. Er arbeitete lange Zeit als Lehrbeauftragter u. a. an der Leibniz-Universität Hannover, der Universität Bielefeld und der Bucerius Law School in Hamburg. Seit 2006 arbeitet er als Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin (Berufsrecht und Vertragsmanagement) und ist seit 2013 dort als Honorarprofessor tätig. Ebenso ist er Vorsitzender des Vorstandes des Instituts für Insolvenzrecht e.V. und Mitglied in verschiedenen Vereinigungen, u. a.: Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR), Norddeutsches Insolvenzforum, Deutscher AnwaltVerein, German Speakers Association. Er ist Autor zahlreiche Veröffentlichungen, u. a.: Herausgeber des Münchener Anwaltshandbuches zur GmbH (2. Aufl. 2009); Mitherausgeber verschiedener Kommentare und verfasst zahlreiche Aufsätze und Urteilsanmerkungen in den anwaltlichen Schwerpunktgebieten. Herr Prof. Dr. Römermann spricht Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch.
Stefan Klusmeier
Vereidigter Buchprüfer und Steuerberater
Diplom – Finanzwirt Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.) und Fachberater für Vermögensgestaltung (Uni. Freiburg/DVVS e. V.) Geschäftsführer der Klusmeier Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Details & Preise
Der Steuerberater als Restrukturierungsberater (E-Book)
Erscheinungstermin: Oktober 2025