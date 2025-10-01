Unternehmen sehen sich heute mit vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die beispielsweise durch Marktveränderungen, Finanzierungslücken oder operative Krisen verursacht werden können. In solchen Situationen kann eine professionelle Restrukturierung überlebenswichtig sein.

Das StaRUG und das SanInsFoG eröffnen Steuerberatern neue, klar definierte Handlungsfelder in der Unternehmenskrise. Als Restrukturierungsbeauftragte gemäß §§ 73 ff. StaRUG können Steuerberaterinnen und Steuerberater nun aktiv zur Bewältigung finanzieller Schieflagen beitragen - strukturiert, rechtssicher und im Schulterschluss mit ihren Mandanten.