Der Steuerberatungsvertrag, 2. Auflage

Streit um die Honorarforderung und die Konfrontation mit Schadensersatzprozessen zwingen immer öfter Steuerberaterinnen und Steuerberater, sich mit dem Thema „Steuerberatungsvertrag“ zu befassen.

In der Praxis wird der Vertrag meist mündlich geschlossen und ist damit zwar wirksam vereinbart, aber bei Streitigkeiten mit dem Mandanten – z. B. über die Höhe des Honorars oder über das Bestehen einer Schadensersatzpflicht – steht die Steuerberaterin oder der Steuerberater häufig mit schlechten Karten da. Zu oft trifft sie die Darlegungs- und Beweislast. Es steht dann Wort gegen Wort und im Zweifel muss der Steuerberater neben dem verursachten Ärger und fehlgeleiteter Arbeitszeit auch noch seinen Geldbeutel öffnen.