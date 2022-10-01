Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist nach wie vor der unangefochtene Spitzenreiter - gerade auch für Ärzte. Denn es erscheint attraktiv, unabhängig von einem Vermieter zu sein. Das ist es auch, wie spätestens die Corona-Pandemie gezeigt hat. Aber wer eine Immobilie kauft, muss auch die steuerlichen und wirtschaftlichen Probleme, die ein Haus- oder Wohnungskauf mit sich bringen kann, kennen.