Die ärztliche Praxis in der eigenen Immobilie
- Steuerliche und wirtschaftliche Aspekte
- Stolperfallen und Lösungsansätze
Erscheinungstermin: Oktober 2022
Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist nach wie vor der unangefochtene Spitzenreiter - gerade auch für Ärzte. Denn es erscheint attraktiv, unabhängig von einem Vermieter zu sein. Das ist es auch, wie spätestens die Corona-Pandemie gezeigt hat. Aber wer eine Immobilie kauft, muss auch die steuerlichen und wirtschaftlichen Probleme, die ein Haus- oder Wohnungskauf mit sich bringen kann, kennen.
Das Kompaktwissen geht auf die steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekte rund um die Arztpraxis in der eigenen Immobilie ein. Es zeigt auf, welche Stolperfallen bestehen und wie diese vermieden werden können.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Erscheinungstermin: Oktober 2022