Die Betriebsprüfung in der Arztpraxis
- Prüfungsschwerpunkte bei Arztpraxen
- Fehlerquellen beseitigen
- Vorkehrungen treffen
Erscheinungstermin: Juni 2023
Beschreibung
Nach einer Beanstandung durch den Bundesrechnungshof hat die Finanzverwaltung die Betriebsprüfung von Arztpraxen intensiviert. Es wird häufiger und schärfer geprüft. Die eingesetzten Prüferinnen und Prüfer verfügen häufig über fundierte Erfahrungen und Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Praxen und wissen, welche Schwerpunkte steuerliche Mehrergebnisse erwarten lassen.
Eine neue Qualität haben Außenprüfungen durch die Möglichkeit des digitalen Datenzugriffs und den Einsatz spezieller Prüfsoftware bekommen. Diese zumeist als summarische Risikoprüfung bezeichnete Datenanalyse führt auch in Arztpraxen zu einer deutlich intensiveren Prüfungstiefe.
Seit Anfang 2023 ist die Betriebsprüfung durch den Gesetzgeber erneut modernisiert worden. Dahinter verbergen sich teils drastische Instrumente zur Erzwingung der Mitwirkung des Steuerpflichtigen. In Arztpraxen ist dies wegen des Arztgeheimnisses und des Datenschutzes ein besonders sensibles Thema.
Die Mandanten-Info-Broschüre zeigt, welche Bereiche die Prüfer besonders kritisch unter die Lupe nehmen und welche Vorkehrungen zu treffen sind.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de .
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autor
Frank Stendel
Dipl.-Finanzwirt, Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
Herr Frank Stendel arbeitet als Steuerberater und Rechtsanwalt in der Kanzlei Buse - Diercks - Stendel in Hamburg. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst einige Jahre im höheren Dienst der Hamburger Steuerverwaltung tätig. Er kennt die Praxis des Besteuerungsverfahrens sowohl aus der Sicht der Finanzverwaltung wie auch aus der Sicht des Beraters. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit liegt in der steueroptimierten gesellschaftsrechtlichen Beratung, dem Haftungsrecht der Steuerberater und im Steuerstrafrecht. Daneben ist Herr Stendel als Referent und Autor in der Fortbildung der steuerberatenden Berufe tätig.
Details & Preise
Die Betriebsprüfung in der Arztpraxis
Erscheinungstermin: Juni 2023