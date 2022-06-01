Mit dem Gesetz soll der bislang bei der Gründung einer GmbH bestehende Zeit- und Verwaltungsaufwand reduziert werden, gleichzeitig aber auch die Rechtssicherheit wie bei Präsenzterminen gewahrt. Eine GmbH-Gründung soll dadurch zukünftig bereits innerhalb von circa fünf Arbeitstagen nach Einreichung der Handelsregisteranmeldung und Zahlung des Stammkapitals abgeschlossen sein.

Geben Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten einen Überblick über das neue Gründungsverfahren und sensibilisieren Sie sie, was sie bei der digitalen GmbH-Gründung beachten müssen.