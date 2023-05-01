Die umsatzsteuerliche Organschaft, 2. Auflage

Die umsatzsteuerliche Organschaft ist ein beliebtes Mittel zur Vermeidung steuerlicher Definitivbelastungen. Sie liegt immer dann vor, wenn die drei Eingliederungsmerkmale (finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch) vorliegen. Diese stellen die Praxis vor Probleme und sind immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren.

Der EuGH hat mit seinen Urteilen vom 01.12.2022 (C-141/20 und C-269/20) die deutschen Regelungen zur umsatzsteuerlichen Organschaft in Teilen als unionsrechtswidrig eingestuft. Die Folgewirkungen, die sich aus dem Vorliegen einer Organschaft ergeben, hält er jedoch für rechtmäßig. Unklarheiten bestehen allerdings aus den Aussagen des EuGH zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Leistungen zwischen den Gesellschaften des Organkreises.