Die Unternehmensumwandlung, 10. Auflage

Das Umwandlungsrecht verwöhnt den Berater nicht eben mit benutzerfreundlichen Instrumenten. Das handelsrechtliche UmwG ist durch seine systematische Strenge wenig komfortabel. Das UmwStG könnte qualitativ besser sein.

Mit ihrem Anspruch auf Vollständigkeit und Reichtum im Detail sind Kommentare auch nicht immer von helfender Freundlichkeit, sondern bisweilen eine geniale Last. Gesetz und Kommentar bedürfen in der Alltagsarbeit eines Wegweisers, sie im Einzelfall zu erschließen oder – je nach der Beratungsaufgabe – sie in ihrer Problem- und Detaillast zu umgehen.

Hier setzt der „Schwedhelm" an: Der Berater will prüfend wissen, ob und wie das Unternehmen „jetzt" zum Unternehmen „Zukunft" werden soll. Dieser Idee und dieser Regel folgt das Werk. Aus dem derzeitigen Unternehmen – aufzuschlagen im ABC – entfalten sich die – ebenfalls im ABC – gegebenen Möglichkeiten der zukünftigen Unternehmensformen.