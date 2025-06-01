Umwandlung eines Personenunternehmens (PU) in eine GmbH & Co. KG, 4. Auflage (E-Book)
- Zivilrechtliche Behandlung der Umwandlung
- Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer steuerneutralen Einbringung
- „Ummantelung“ einer Besitzgesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung
Erscheinungstermin: Juni 2025
Beschreibung
In der Praxis stellt die GmbH & Co. KG eine beliebte Rechtsform dar, die eine Haftungsbeschränkung mit den gesellschafts- und steuerrechtlichen Vorzügen der Personengesellschaft kombiniert. Daher besteht oftmals das Bedürfnis, ein Einzelunternehmen oder eine bestehende, aber nicht haftungsbeschränkte Personengesellschaft in eine GmbH & Co. KG umzuwandeln.
Daneben kann über die gewerbliche Prägung einer GmbH & Co. KG gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG eine dauerhafte Qualifikation als Betriebsvermögen und damit eine Sicherstellung der stillen Reserven herbeigeführt werden. Insbesondere durch die „Ummantelung“ des Besitzunternehmens einer Betriebsaufspaltung mit einer GmbH & Co. KG kann eine unbeabsichtigte steuerpflichtige Auflösung durch Wegfall der personellen und/oder sachlichen Verflechtung verhindert werden.
In der vollständig aktualisierten Kompaktwissen-Ausgabe werden die Grundzüge der zivilrechtlichen Behandlung der Umwandlung in eine GmbH & Co. KG sowie die „Ummantelung“ mit einer GmbH & Co. KG erörtert. Außerdem werden die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer steuerneutralen Einbringung in eine Personengesellschaft nach § 24 UmwStG unter Berücksichtigung der Verwaltungsauffassung nach dem aktualisierten Umwandlungssteuer-Erlass behandelt.
Autor
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Herr Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Behandlung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Seit dem Jahre 2000 lehrt er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach und vertritt dort die Lehrgebiete Besteuerung von Unternehmen, Umwandlungssteuerrecht sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Seit vielen Jahren ist er auch als Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern, Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen, Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
Umwandlung eines Personenunternehmens (PU) in eine GmbH & Co. KG, 4. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: Juni 2025