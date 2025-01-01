Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online für Unternehmen - Einstiegsberatung
- Digitaler Belegaustausch mit Ihrem Steuerberater – Neue Dienstleistung im Rahmen der Auftragsbuchführung
- DATEV Unternehmen online im Unternehmen einrichten
- Führen von Geschäftsbüchern, Breitstellung aktueller Auswertungen in DATEV Unternehmen online
Nach der Beratung können Sie Ihre Auftragsbuchführung mit Belege online und den weiteren Möglichkeiten von DATEV Unternehmen online gestalten.
Diese Einstiegsberatung unterstützt Sie bei der Gestaltung einer neuen Form der Auftragsbuchhaltung mit DATEV Unternehmen online und schult Sie und Ihre Mitarbeiter zur Umsetzung im Programm. Anhand organisatorischer Empfehlungen entwickeln wir zusammen mit Ihnen den Prozess von der digitalen Bereitstellung der Belege bis hin zur zeitnahen Bereitstellung elektronischer Auswertungen.
Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.
Inhalte
Vorstellung des Geschäftsmodells und Einstimmung der Mitarbeiter auf die Buchführung mit digitalen Belegen
Schulung der zuständigen Mitarbeiter:
Organisation des digitalen Belegflusses in DATEV Unternehmen online
Buchen digitaler Belege in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Vorstellung weiterer Möglichkeiten der Zusammenarbeit in DATEV Unternehmen online
Details
Teilnehmerkreis
Unternehmerinnen und Unternehmer