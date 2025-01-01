Nach der Beratung können Sie Ihre Auftragsbuchführung mit Belege online und den weiteren Möglichkeiten von DATEV Unternehmen online gestalten.

Diese Einstiegsberatung unterstützt Sie bei der Gestaltung einer neuen Form der Auftragsbuchhaltung mit DATEV Unternehmen online und schult Sie und Ihre Mitarbeiter zur Umsetzung im Programm. Anhand organisatorischer Empfehlungen entwickeln wir zusammen mit Ihnen den Prozess von der digitalen Bereitstellung der Belege bis hin zur zeitnahen Bereitstellung elektronischer Auswertungen.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.