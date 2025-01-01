Digitalisierungs-Service Posteingang Scan
- Digitaler Zugriff auf Dokumente - auch aus dem Home-Office
- Digitalisierung unter zertifizierten Standards bei DATEV
- Komplett-Service möglich - von der Abholung bis zur Entsorgung
Inhalte
Beschreibung
Über ein speziell eingerichtetes Postfach gelangt Ihre physische Briefpost direkt ins Digital & Print Solution Center (DPSC) von DATEV.
Ab diesem Moment übernimmt DATEV den gesamten Prozess – von der Sichtung und Vorbereitung über die Digitalisierung bis zur sicheren Bereitstellung Ihrer physischen Eingangspost.
Jede Sendung wird sorgfältig geprüft, aufbereitet und im zertifizierten DATEV-Scanzentrum digitalisiert. Die fertigen, durchsuchbaren PDF-Dokumente stehen anschließend tagesaktuell in einem sicheren SFTP-Verzeichnis zum Abruf bereit.
Ihre Originale werden regelmäßig gesammelt, verpackt und turnusmäßig an Sie zurückgesendet.
So wird Ihre tägliche Post zum digitalen Arbeitsfluss – sicher, effizient und ohne zusätzlichen Aufwand.
Leistungen
DATEV richtet für Sie ein Postfach bei der Deutschen Post AG ein, über das Ihre tägliche Post direkt nach Nürnberg gelangt. Dort holt DATEV die Sendungen ab, öffnet sie, sortiert sie und bereitet sie für die Digitalisierung vor. Im zertifizierten Scanzentrum entstehen durchsuchbare PDF-Dokumente, die bereits am nächsten Tag im sicheren SFTP-Verzeichnis abrufbar sind.
Anschließend verpackt DATEV die Originale gesammelt und sendet sie in regelmäßigen Abständen zuverlässig an Sie zurück.
Ihre Vorteile:
- Weniger Aufwand: DATEV übernimmt den gesamten Prozess – von der Post bis zur digitalen Datei.
- Tagesaktuelle Verfügbarkeit: Ihre Dokumente stehen bereits am nächsten Tag digital bereit.
- Sichere Verarbeitung: DATEV arbeitet ausschließlich im zertifizierten Scanzentrum mit höchsten Datenschutzstandards.
- Digitale Arbeitsprozesse: Ihre Post fügt sich nahtlos in bestehende digitale Abläufe ein.
- Verlässlicher Rückversand: Originale bleiben sicher und werden regelmäßig zurückgesendet.
Ablauf
-
Online-Beratung
Vereinbaren Sie einen Online-Termin zur kostenfreien Erstberatung. Wir beraten Sie persönlich zu Ihren individuellen Anforderungen und finden eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Bedarf.
-
Einrichtung
In der anschließenden Einrichtungs-Phase bereiten wir mit Ihnen gemeinsam das benötigte Set-up vor. Voraussetzungen für die Digitalisierung werden geprüft, besprochen und umgesetzt.
-
Digitalisierung
Nach Eingang der Unterlagen bei DATEV kümmern sich DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter um alles Weitere: Ihre Dokumente werden vorbereitet und digitalisiert. Nach dem Scannen werden Ihnen die Dokumente digital bereitgestellt. Aus analog wird digital.