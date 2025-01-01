Über ein speziell eingerichtetes Postfach gelangt Ihre physische Briefpost direkt ins Digital & Print Solution Center (DPSC) von DATEV.

Ab diesem Moment übernimmt DATEV den gesamten Prozess – von der Sichtung und Vorbereitung über die Digitalisierung bis zur sicheren Bereitstellung Ihrer physischen Eingangspost.

Jede Sendung wird sorgfältig geprüft, aufbereitet und im zertifizierten DATEV-Scanzentrum digitalisiert. Die fertigen, durchsuchbaren PDF-Dokumente stehen anschließend tagesaktuell in einem sicheren SFTP-Verzeichnis zum Abruf bereit.

Ihre Originale werden regelmäßig gesammelt, verpackt und turnusmäßig an Sie zurückgesendet.

So wird Ihre tägliche Post zum digitalen Arbeitsfluss – sicher, effizient und ohne zusätzlichen Aufwand.