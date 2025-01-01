Art.-Nr. 77612 | Veranstaltungen

Effizient und vielfältig - nutzen Sie das volle Potenzial des digitalen Belegbuchens

  • Online-Vortrag
  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Wir zeigen Ihnen wie Sie mit DATEV Unternehmen online E-Rechnungen empfangen und bearbeiten.

Sie erfahren wie Sie interne Prozesse mit Belege online optimieren, Buchungssätze inkl. Belegbild aus Vorsystemen ohne Schnittstelle in die Buchhaltung importieren können und welche zusätzlichen Features Ihnen DATEV Unternehmen online noch bietet.

Der Vortrag richtet sich an alle, die DATEV Unternehmen online aktiv nutzen oder noch weitere Features kennenlernen wollen. Entdecken Sie das volle Potenzial der Software und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe.

Themen

  • E-Rechnung mit DATEV Unternehmen online

  • Prozessoptimierung durch vertiefendes Wissen rund um Belege online wie z. B. Reisekosten einfach abrechnen mit Upload mobil

  • Einblick Belegfreigabe comfort

  • Einblick Auftragswesen next (Rechnungserstellung)

  • Buchungssätze inkl. Belegbild aus Vorsystemen ohne Schnittstelle über DATEV Unternehmen online in die Buchhaltung importieren

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Unternehmen, die am Online-Vortrag "Einfach, transparent und modern - mit digitalen Belegen buchen und rechtssicher archivieren" teilgenommen haben.

Dauer

ca. 1,5 Stunden

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

