Effizient und vielfältig - nutzen Sie das volle Potenzial des digitalen Belegbuchens
- Online-Vortrag
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen wie Sie mit DATEV Unternehmen online E-Rechnungen empfangen und bearbeiten.
Sie erfahren wie Sie interne Prozesse mit Belege online optimieren, Buchungssätze inkl. Belegbild aus Vorsystemen ohne Schnittstelle in die Buchhaltung importieren können und welche zusätzlichen Features Ihnen DATEV Unternehmen online noch bietet.
Der Vortrag richtet sich an alle, die DATEV Unternehmen online aktiv nutzen oder noch weitere Features kennenlernen wollen. Entdecken Sie das volle Potenzial der Software und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe.
Themen
-
E-Rechnung mit DATEV Unternehmen online
-
Prozessoptimierung durch vertiefendes Wissen rund um Belege online wie z. B. Reisekosten einfach abrechnen mit Upload mobil
-
Einblick Belegfreigabe comfort
-
Einblick Auftragswesen next (Rechnungserstellung)
-
Buchungssätze inkl. Belegbild aus Vorsystemen ohne Schnittstelle über DATEV Unternehmen online in die Buchhaltung importieren
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Unternehmen, die am Online-Vortrag "Einfach, transparent und modern - mit digitalen Belegen buchen und rechtssicher archivieren" teilgenommen haben.
Dauer
ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.