Die gezielte fachliche Fortbildung für die Einkommensteuerklärung für den VZ 2025 steht an. Die praxisnahe Darstellung des Lernstoffs wird durch Beispielfälle aus dem Arbeitsalltag vertieft. Der Referent erläutert Ihnen dabei nur diejenigen aktuellen Änderungen, die relevant für den Veranlagungszeitraum 2025 sind.

Bitte beachten Sie

Es handelt sich um eine Fachschulung mit aktuellen gesetzlichen Neuerungen zur Einkommensteuer. Eine Programmschulung findet nicht statt.