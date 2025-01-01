Einkommensteuer VZ 2025 - notwendiges Fachwissen für die Praxis
- Neues zur Kfz-Nutzung
- Neu in der EStDV: Aufteilung Gesamtkaufpreis und kürze Nutzungsdauer Immobilien
- Wichtige Änderungen durch das Gesetz, den BFH und das BMF
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die gezielte fachliche Fortbildung für die Einkommensteuerklärung für den VZ 2025 steht an. Die praxisnahe Darstellung des Lernstoffs wird durch Beispielfälle aus dem Arbeitsalltag vertieft. Der Referent erläutert Ihnen dabei nur diejenigen aktuellen Änderungen, die relevant für den Veranlagungszeitraum 2025 sind.
Bitte beachten Sie
Es handelt sich um eine Fachschulung mit aktuellen gesetzlichen Neuerungen zur Einkommensteuer. Eine Programmschulung findet nicht statt.
Themen
Neues zur Kfz-Nutzung
-
Nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch: Erschütterung Anscheinsbeweisregel
-
Vertragliches Nutzungsverbot bei Gesellschafter-Geschäftsführer
-
Verteilung einer Leasing-Sonderzahlung
-
Dienstreisen mit privatem Pkw trotz Kfz-Gestellung furch den Arbeitgeber
-
Was ist nicht durch die 1%-Regelung abgedeckt?
Gesetzliche Änderungen, wichtige BMF-Schreiben
-
§ 11c Abs. 1a EStDV: Nachweis der kürzeren Nutzungsdauer
-
§ 9b EStDV: Regelung zur Kaufpreisaufteilung
Arbeitnehmer
-
Umzugskosten wegen Einrichtung eines Arbeitszimmers
-
Stillschweigende Zuordnung erste Tätigkeitsstätte
-
Was ist eine Kettenabordnung?
-
Doppelte Haushaltsführung: Kostentragung bei Ein-Personen-Haushalt
Immobilien
-
4Energetische Sanierung - Gefahr durch das IDW?
-
Erhaltungsrücklage: Keine Änderung an der bestehenden Regelung
-
Anteiliger Schuldzinsenabzug bei unentgeltlicher Übertragung
-
Gesellschafterdarlehen vermögensverwaltende Personengesellschaft
-
Änderungen bei Photovoltaik-Anlagen
Kapital- und sonstige Einkünfte
-
Entgelt für die Verpfändung von Bankguthaben
-
Wegfall der Verlustverrechnungsbeschränkung - Praxisauswirkung
Weitere Themen
-
Kein Kindergeldanspruchbei freiwilligem Wehrdienst
-
Klärungsbedarfbei der Erstausbildung
-
Weite Auslegung der Änderungsvorschrift§ 175b AO durch den BFH
-
Zurückweisung der Einsprüche gegen den Solidaritätszuschlag
Ausblick auf 2026
Änderungen des Inhalts aus Aktualitätsgründen sind möglich.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Termine
