Einkommensteuer VZ 2025 - notwendiges Fachwissen für die Praxis
- Neues zur Kfz-Nutzung
- Neu in der EStDV: Aufteilung Gesamtkaufpreis und kürze Nutzungsdauer von Immobilien
- Wichtige Änderungen durch den Gesetzgeber, den BFH und das BMF
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die gezielte fachliche Fortbildung zur Einkommensteuererklärung für den VZ 2025 steht an. Die praxisnahe Darstellung des Lernstoffs wird durch Beispielsfälle aus der Berufspraxis vertieft. Der Referent erläutert Ihnen dabei diejenigen aktuellen Änderungen, die relevant für den Veranlagungszeitraum 2025 sind.
Themen
Neues zur Kfz-Nutzung
Nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch: Erschütterung Anscheinsbeweisregel
Vertragliches Nutzungsverbot bei Gesellschafter-Geschäftsführer
Verteilung einer Leasing-Sonderzahlung
Dienstreisen mit privatem Pkw trotz Kfz-Gestellung furch den Arbeitgeber
Was ist nicht durch die 1%-Regelung abgedeckt?
Gesetzliche Änderungen, wichtige BMF-Schreiben
§ 11c Abs. 1a EStDV: Nachweis der kürzeren Nutzungsdauer
§ 9b EStDV: Regelung zur Kaufpreisaufteilung
Arbeitnehmer
Umzugskosten wegen Einrichtung eines Arbeitszimmers
Stillschweigende Zuordnung erste Tätigkeitsstätte
Was ist eine Kettenabordnung?
Doppelte Haushaltsführung: Kostentragung bei Ein-Personen-Haushalt
Immobilien
4Energetische Sanierung - Gefahr durch das IDW?
Erhaltungsrücklage: Keine Änderung an der bestehenden Regelung
Anteiliger Schuldzinsenabzug bei unentgeltlicher Übertragung
Gesellschafterdarlehen vermögensverwaltende Personengesellschaft
Änderungen bei Photovoltaik-Anlagen
Kapital- und sonstige Einkünfte
Entgelt für die Verpfändung von Bankguthaben
Wegfall der Verlustverrechnungsbeschränkung - Praxisauswirkung
Weitere Themen
Kein Kindergeldanspruchbei freiwilligem Wehrdienst
Klärungsbedarfbei der Erstausbildung
Weite Auslegung der Änderungsvorschrift§ 175b AO durch den BFH
Zurückweisung der Einsprüche gegen den Solidaritätszuschlag
Ausblick auf 2026
Änderungen des Inhalts aus Aktualitätsgründen sind möglich.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Erstellung der Einkommensteuererklärung
Referent
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
